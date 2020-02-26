يتعاونا في"حلم سوسن"..محمد ثروت: "كنت مشتاق أمثل مع عمرو عبد الجليل في دور كبير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قال الفنان محمد ثروت، إن فيلم "حلم سوسن" الذي يشارك في بطولته يحمل كمية كبيرة من الآفيهات في أحداثه الدرامية، موضحا أنه عمل كوميدي بطريقة مختلفة تمامًا.

وتابع ثروت، ببرنامج"شو تايم" المذاع على شاشة "سي بي سي": "بحب عمرو عبد الجليل جدًا على المستوى الشخصي، ومثلت معاه في أول عمل سينما وكان بفيلم كلمني شكرًا، بمشهد صغير.. وكنت مشتاق أمثل معاه في دور كبير، لإني بحب الكوميديا بتاعته جدا".

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وأضاف: "تشبيه الجمهور لي ببيومي فؤاد، يمكن عشان إحنا شطار، وأنا بحب الشغل مع بيومي، لأنه فنان جميل جدًا، وكنا شغالين مسرح مع بعض قبل ما نكون معروفين للجمهور".

فيلم"السقوط في حلم سوسن" من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي، وبطولة: أحمد فهمي، وروبي، وعمرو عبد الجليل، ومحمد ثروت، وبيومي فؤاد ومصطفى خاطر.