فيديو| بعد الهجوم عليها.. نجوى كرم ترد على معجبي إليسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
حرصت الفنانة نجوى كرم، الرد على معجبي الفنانة إليسا، بعد الهجوم عليها عبر السوشيال ميديا.
وقالت نجوى، ببرنامج "mbc trending": "جاوبنا بأسى بتولع الحرب، وإن حبينا بتولع الحرب، وأنا بكلا الحالتين من كل قلبي (بدي أحب)"، مضيفة: "أنا مختبرة هذا السر العظيم".
وكانت نجوى، قد أجرت خلال الاسبوع الماضي مداخلة هاتفية عبر إحدى القنوات اللبنانية، وأدلت فيه برأيها في الوضع السياسي الحالي بالبلاد، ما عرضها للهجوم من قبل رواد السوشيال ميديا، ليقوم أحد المتابعين بعمل "منشن" لإليسا.
ثم قامت نجوى بعدها بكتابة تغريدة عبر حسابها قائلة: "يا هلا بالبوسيتيفيتي"، لتبدأ المشاحنات بين نجوى كرم ومعجبي إليسا.
وبعدها قام معجبي اليسا بالرد على نجوى كرم، في تدوينة أخرى، بأن إليسا "نمبر وان" سواء داخل روتانا أو خارجها، وحتى بوجود نجوى داخل روتانا، لتقوم إليسا بعمل إعجاب لهذه التويتة.
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