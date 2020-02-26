دعاء فاروق مصدومة: “ابني قلي مين حسني مبارك”!

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 فبراير 2020 02:57 صباحاً - نعت الإعلامية المصرية دعاء فاروق الرئيس المصري الاسبق محمد حسني مبارك بكلمات مؤثرة قائلة إلى أنه أجبر الجميع ‏على احترامه هو وأبنائه.

وبعد ان اشادت دعاء فاروق بالرئيس الراحل وابنائه وبحبهم لمصر وتمسكهم بها اعربت عن صدمتها من ردة فعل ابنها على نبأ الوفاة.

وقالت دعاء فاروق: “ابني الصغير ذو الاثني عشر عاما حينما قلت له حسني مبارك مات يا ميمو صدمني حين قال لي مين حسني مبارك ???? حتى لو متعرفوش يا ميمو فالتاريخ لن يمحيه ابدا … اللهم ارحمه واغفر ل” .