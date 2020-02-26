نجوم الفن ينعون مبارك.. نجل محمود عبدالعزيز يروي موقفا إنسانيا

الأربعاء 26 فبراير 2020

نعى عدد كبير من نجوم الفن العرب الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية، الثلاثاء، عن عمر ناهز 92 عاماً.



وضمت قائمة الفنانين: عمرو دياب، محمد هنيدي، إلهام شاهين، مصطفى شعبان، أيمن بهجت قمر، إسعاد يونس، ماجد المصري، حلا شيحة، نيللي كريم، منة فضالي، شيرين رضا، رانيا محمود ياسين، أمير طعيمة، نشوى مصطفى، رامي صبري.

وشارك أيضاً في النعي: أيتن عامر، المخرج خالد يوسف، شريف رمزي، المخرج رامي إمام، مي سليم، غادة إبراهيم، مي كساب، مها أحمد، وأمل رزق.

وغردت المطربة الإماراتية أحلام قائلة: "رحم الله نسر مصر‬ قائد القوات الجوية الرئيس الأسبق حسني مبارك‬"، كما نعته المطربة اللبنانية إليسا، إذ كتبت: "مع رحيل الرئيس حسني مبارك، عم تطوي مصر صفحة كبيرة من تاريخها الحديث، كل التعازي لشعب مصر ومحبي الرئيس مبارك، وإن شاء الله هالبلد ما بيشوف إلا الخير والأمل".

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ونشرت الممثلة إلهام شاهين عبر حسابها على "تويتر" مقطعاً من خطبة الرئيس الراحل في أثناء ثورة يناير، التي أكد فيها اعتزازه بخدمة مصر وشعبها، وعلقت قائلة: "الله يرحم الرئيس مبارك، كان شخصية وطنية عظيمة، حارب من أجل مصر هو وزملاؤه، وأعادوا لنا أرضنا وعزتنا وكرامتنا، والحمد لله إنه عاش حتى ثبتت براءته هو وأولاده في كل ما نسب إليهم".

وقالت الفنانة زينة: "مع السلامة يا ريس، معاك طفولتنا وشبابنا واحترامنا ليك كبير، هاعلِّم ولادي ووالد أختي يحبوك زيي وهاقلهم كان راجل عظيم، لن ننساك أبداً".

أما الفنان محمد ممدوح فكتب: "له ما له وعليه ما عليه، هو الآن بين يدي الله ولا يجوز عليه إلا الرحمة، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

وعلى حسابه في "إنستجرام" كتب المنتج محمد محمود عبدالعزيز نجل النجم الراحل محمود عبدالعزيز: "لم يحالفني الحظ أن ألتقى سيادتكم، ولكن لن أنسى لفتتكم الكريمة ولا صوتكم الكريم الذي لم يفارق أذني منذ اتصال سيادتكم بي لمواساتي أنا وأسرتي يوم فقدان والدي الغالي في سنة 2016".