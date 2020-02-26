القاهرة - لايف استايل طرحت شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات أغنية جديدة للمطربة "جميلة" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". وتعاونت جملية خلال الأغنية مع كل من الملحن مدين، والشاعر الغنائي ملاك عادل، والموزع الموسيقي جلال الحمداوي. وتقول كلمات الأغنية.. "انا هزعل يا ناسيني ومش سائل فيا فاكر لما هتلعب بيا انا مش هزعل لا ده انا هزعل انا هزعل وازعل وهجيبلك ناس تزعل Advertisements لما انتا فى قلبي متهتمش واتحط فى جنبها واتهمش مش هزعل لا ده انا هزعل انا هزعل وازعل وهجيبلك ناس تزعل". قد يهمك أيضا: عمر كمال يحيي حفلة فنية مع "شاكوش" همام إبراهيم يطرح أغنية "الوقت" على يوتيوب

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كانت هذه تفاصيل خبر جميلة تطرح أغنية "هزعل" بتوقيع مدين عبر اليوتيوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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