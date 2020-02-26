يسرا المسعودي تقع في حب سعد الصغير بمسلسل «ولاد إمبابة»

تخوض الفنانة التونسية يسرا المسعودي الماراثون الرمضاني المقبل، بمسلسل "ولاد إمبابة"، والذي ينتمي إلى طبيعة الأعمال الكوميدية.

وقالت يسرا ، إنها تقدم دور لايت كوميدي، حيث تجسد دور "فريدة" البنت الكلاس المجنونة، التي تقع في حب سعد الصغير، وتجمعهما العديد من المشاهد الكوميدية، بمشاركة أبطال العمل مصطفى أبو سريع وفريدة سيف النصر، موضحة بأن تلك التجربة مختلفة عن ما قدمته في أعمال كوميدية سابقة في مسلسلي "عزمي وأشجان" مع حسن الرداد وإيمي سمير غانم، وبدل الحدوتة 3" مع دنيا سمير غانم.

وتمنت الفنانة التونسية التوفيق في تقديم دور جيد، يلقى إعجاب الجمهور، مشيرة إلى أنها سعيدة بتلك التجربة الكوميدية التي تم ترشيحي فيها من قبل المنتج عمرو ماندو، كما أعلنت أنها قامت بتصوير مشاهدها في المسلسل المقرر عرضه في رمضان 2020، كما انتهت يسرا المسعودي من تصوير دورها في فيلم "الحوت الأزرق" مع الفنان علاء مرسي، وكانت آخر مشاركتها الفنية مسلسلات "أبو جبل" و"علامة استفهام" و"سوبر ميرو" و"بدل الحدوتة 3".

"ولاد إمبابة".. بطولة كل من الفنان سمير غانم وفريدة سيف النصر وأحمد شيبة وسعد الصغير وشمس ونادر أبو الليف ويسرا المسعودي وبرلنتي فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكري ومحمود فارس وهاني الأسمر وإسماعيل فرغلي ومحمد فاروق، ومن تأليف أيمن بكري.

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