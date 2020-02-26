عمر كمال يحيي حفلة فنية مع "شاكوش"

نشر المطرب عمر كمال "بوستر" حفله الجديد مع حسن شاكوش التي سوف تقام في لبنان عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". وعلق عمر كمال "يوم ١٢ و ١٣ و ١٤ ف #لبنان الشهر الجاى". وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير، وكانت من أبرز التعليقات "بتنور لبنان - بالتوفيق - عود البطل امتى". يذكر أن الفنان هاني شاكر أصدر قرارا بمنع مطربي المهرجانات من الغناء مرة أخرى بعد غناء أغنية بنت الجيران في حفلة عيد الحب بإستاد القاهرة واحتواؤها على عدد من الكلمات المبتذلة. Advertisements قد يهمك أيضا: عمر كمال يُعلق على بوستر”عيد ميلاد جرحي أنا” لمكايدة هاني شاكر عمر كمال يعلم الأطفال كلمات "بنت الجيران" الجديدة

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