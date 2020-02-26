عرض فيلم "مجزرة خوجالي" داخل سفارة اذربيجان بالقاهرة الثلاثاء

في إطار استخدام صناعة السينما في التبادل الثقافي بين مصر والدول الاجنبية قامت مدرسة السينما الاستقصائية بإنتاج فيلم "مجزرة خوجالي" لجمهورية اذربيجان

فيلم اكسكولي قيرجيني "Xocalı qırğını" والتي تعني بالعربية مجزرة خوجالي بطولة ممثلين اذريين، مونتاج/ حسام علي، تصوير/ عبد الله قنديل، انتاج شركة مدرسة السينما الاستقصائية - سويك soic للمنتج احمد اسماعيل الحريري، ومن اخراج/ نور احمد القرشي

تدور احداث الفيلم حول العملية العسكرية التي قامت بها فرقة من الجيش الأرمني في 25-26 فبراير 1992 خلال حرب ناغورنو كرباخ والتي راح ضحيتها بحسب مصادر حكومية أذرية حوالي 613 مدني أذري، فمجزرة خوجالي هي واحدة من المآسي الرهيبة التي واجهها الشعب الأذربيجاني في القرن العشرين وتسمى هذه الأحداث إبادة خوجالي.

وقد صرح المنتج والمخرج احمد اسماعيل الحريري ان فيلم مجزرة خوجالي هو فيلم وثائقي درامي تم تصويره في مصر بالتعاون مع سفارة اذربيجان بالقاهرة

واضاف الحريري ان دوله اذربيجان قررت عرض الفيلم يوم ٢٥ فبراير الجاري في مقر سفارتها بمنطقة المعادي، كما وعدت بعرض الفيلم في جميع سفارتها بمختلف دول العالم

واعلن المنتج احمد اسماعيل عن عزم شركة مدرسة السينما الاستقصائية بعد عرض الفيلم، ابرام برتوكول تعاون مع سفارة اذربيجان لدبلجة مسلسلاتها باللغة العربية وهذا سيكون من أولويات الشركة في الفترة المقبلة نتيجة تخصصها في تلك المجالات السينمائية فمن أهم أعمالها السابقة: توثيق تأسيس منظومه التأمين الشامل لوزارة الصحة والسكان المصرية وحملات بناء المستشفيات الجامعية المصرية مثل مستشفى جامعة بنها

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الجدير بالذكر ان مدينة خوجالي كانت قديما عاصمة مقاطعة خوجالي غرب أذربيجان وهي مشتقة من كلمة خوجة، وجمهورية أذربيجان هي واحدة من ست دول في منطقة القوقاز في أوراسيا حيث تقع في مفترق الطرق بين أوروبا الشرقية وآسيا الغربية، ويحدها بحر قزوين إلى الشرق ودولة روسيا من الشمال وجورجيا إلى الشمال الغربي وأرمينيا من الغرب.

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