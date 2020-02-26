طوني بارود يعود إلى الـ mtv بـ"كمشتك"

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""الخليج 365"" من بيروت: عاد مقدّم البرامج "طوني بارود" ليضفي جواً من الفرح والبهجة في صفوف المشاهدين عامةً واللبنانيين خاصة حيث ظهر عبر شاشة الـ MTV ليل السبت بأولى حلقات برنامجه الجديد "كمشتك".

وافتتح الحلقة الأولى مع الضيوف من داخل الوسط الفني والإعلامي وهم طوني عيسى، وسام صليبا، أرزة الشدياق، ساشا دحدوح، اديل جمال الدين وفريد حبيش حيث أضافوا الكثير من الأجواء المرحة من خلال الألعاب التي أعدها طوني لهم والتي أثارت إعجاب المشاهدين.

"كمشتك" برنامج ترفيهي بامتياز مليء بمحتوى جميل. حيث يتم اختراق خصوصيات الضيوف عبر كشف محتويات هواتفهم الخلوية، في جوٍ من المرح والتسلية، وهو تحت إشراف المنتج ميشال سنان، والمنتجة المنفذة ناي نفاع، واخراج كميل طانيوس.

يُذكر أن البرنامج يُقدّم أسبوعياً كل ليلة جمعة عبر قناة “لنا” من خلال برنامج “محلولة” المليء بالمواد الترفيهية والفنية وهو يحقق نجاحاً كبيراً في العالم العربي.

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