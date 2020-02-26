Cyril M يطرح أغنية "Les Mots"

""الخليج 365"" من بيروت: وقّع المنتج الموسيقيّ والـ"دي جي" اللبنانيّ "Cyril M" مع شركة "Universal Music MENA". وأصدر عبرها أغنية جديدة بعنوان "Les Mots" بالتعاون مع المُغنّيتين الشهيرتين Awa Imani و Iza.
وتجمع هذه الأغنية "Les Mots" باللغة الفرنسيّة، الأنماط الموسيقيّة المُختلفة من موسيقى البوب الراقصة والـ"Moombathon". وهي من كلمات Awa Imani و Iza وألحان Cyril M. علماً أنها مُتوفّرة على جميع التطبيقات الموسيقيّة العالميّة. أمّا الفيديو كليب فعلى قناة Cyril M الخاصّة على تطبيق Vevo .
"Cyril M"
وعن هذه الأغنية، قال "Cyril M" أنّها مُستوحاة من الطبيعة والجبال اللبنانيّة بالتحديد، حيث عمل على تأليفها خلال فصل الربيع، المليء بالحياة والأمل.
يُذكر أن سيريل معلولي المعروف بإسم Cyril M هو مُنتج موسيقيّ ودي جي لبنانيّ مُلّم بإنتاج موسيقى الـ Radio Dance والـClub والـ Hip Hop. وهو يُحضّر لأعمالٍ جديدة يستعدّ لطرحها تباعاً خلال هذا العام.
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