سوزان نجم الدين تشرح سبب خلع حذائها في "الفجيرة"

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""الخليج 365"" من بيروت: علّقت الممثلة السورية سوزان نجم الدين على الفيديو المنتشر عنها عبر مواقع التواصل الإجتماعي وهي تخلع حذائها. ما طالها بانتقاداتٍ لاعتباره تصرّفاً غير لائق ضمن فعاليات مهرجان الفجيرة للفنون.

وفيما استغربت إثارة كل هذه الضجة حول هذا التصرّف في حديثها لبرنامج theinsider بالعربي، شرحت أنها تعبت من المشي فخلعت الحذاء بسبب ألم بقدميها جرّاء تعرّجات الأرض غير السوية، ما عرقل سيرها وكاد يوقعها أرضاً أكثر من مرة. الأمر الذي دفعها للتخلّي عن الإتيكات وجمال القامة، واختيار المشي براحتها.

وتابعت مؤكدة: "آخر همي ما يقال عن محاولتي القيام بهذه الاّمور لإثارة الجدل. فأنا متصالحة جداً مع نفسي ولا أقوم إلا بما يريح سوزان وأنا جداً حقيقية. وما في شي بضايقني".



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