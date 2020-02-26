شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم 1917 يحقق ثلث مليار دولار فى 40 يوما بعد فوزه بأفضل تصوير بالأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إيرادات فيلم 1917، إلى 347 مليون و 287 ألف دولار أمريكى فى شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 10 يناير الماضى، ويعتبر فيلم الحرب 1917، من أهم الأفلام التى طرحت خلال العام الماضى 2019، واستطاع أن يقتنص ثلاث جوائز مختلفة من جوائز الأوسكار، وبذلك أصبح ثانى الأعمال التى تحصل على عدد كبير من الجوائز للعام الحالى.

وأنقسمت الإيرادات بين 151 مليون و 987 ألف دولار أمريكى في الولايات المتحدة الأمريكية، و 195 مليون و 300 ألف دولار في شباك التذاكر حول العالم.

وفاز فيلم 1917بـ جائزة الـ Golden Globes "جولدن جلوب" كـ أفضل فيلم، وكان ذلك قبل طرحه بـ 4 أيام في دور العرض المختلفة حول العالم، وكان قد حقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 576 ألف دولار أمريكى في افتتاح العمل.

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الفيلم من إنتاج شركة Universal Pictures، وكان من المقرر عرضه في ديسمبر من الشهر الماضى، ولكن تم تأجيله إلى يناير الماضى، دون أسباب، كما ظهر اسم الفيلم في قائمة جوائز الأوسكار، حيث فاز بجائزة أفضل تصوير.

فيلم (1917) من بطولة بنديكت كومبرباتش، أندرو سكوت، ريتشارد مادن، دين تشارلز تشابمان، جورج ماكاي، مارك سترونج، كولين فيرث، جون هولينجورث، دانيال ميس، كريس والي، ادريان سكاربورو، نبهان رضوان، جيران هويل، جاستن إدواردز، روبرت مايسر، ويخرجه سام مينديز.

ويعد فيلم 1917من أكثر الأفلام المنتظرة خلال العام الحالى، منذ أن تم التحضير له منذ فترة وتم الإعلان عن النجوم المشاركين فيه مما جعله من أهم أفلام المنتظرة خلال هذا العام لما يتضمنه من تشويق وإثارة تتميز بها أفلام الحروب، مثلما ظهر خلال الفيديو الترويجى الخاص به التي طرحته الشركة المنتجة له على موقع يوتيوب.

وتدور قصته حول جنديان بريطانيان يذهبان في مهمة مستحيلة، حيث يتعين عليهما دخول أرض العدو اثناء الحرب العالمية الأولى، من إجل إيصال رسالة لمنع قواتهم المحاصرة بالداخل من السير تجاه فخ مميت.