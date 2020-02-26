شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى خطاب تكشف السر وراء سحب فيلم "دماغ شيطان" من السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة سلوى خطاب، السر وراء سحب فيلم "دماغ شيطان" من دور عرض السينما بعد طرحه بـ 15 يوما فقط.

وقالت سلوى، إن الفيلم تم عمله في ظروف سيئة جدا، بالإضافة إلى الإنتاج، مضيفة أن المخرج لم يأخذ راحته فى إخراج الفيلم بطريقة جيدة، مؤكدة أن الفيلم تم تصويرة فى 12 يوم فقط.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "it's show time"، المذاع على قناة"cbc"، أن الممثلين الذين شاركوا في الفيلم تم ضغطهم والعمل في عدد ساعات كبيرة جدا، مؤكدة أن المخرج أول فيلم يخرجه ويعتبر جيد أنه يخرج الفيلم بهذه الطريقة.

Advertisements

فيلم "صندوق الدنيا" بطولة رانيا يوسف وخالد الصاوى وباسم سمرة وصلاح عبد الله وأحمد كمال وعمرو القاضي ومروى الأزلي وإخراج عماد البهات وتدور أحداثه حول قصص مختلفة وشرائح من المجتمع فى كيفية التعامل مع الحياة فى النجاح أو الفشل والفيلم مرشح للعرض خلال شهر فبراير المقبل.

واختارت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، فيلم "صندوق الدنيا" ليمثل مصر في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، التى تضم عشرة أفلام من عشر دول أفريقية، وتعتبر مشاركة "صندوق الدنيا" في المسابقة عرضا عالميا أول في مسابقة دولية، وذلك خلال فاعليات دورة المهرجان التاسعة المقررة في الفترة من السادس وحتي الثاني عشر من شهر مارس القادم.

فيلم "دماغ شيطان" بطولة باسم سمرة ورانيا يوسف وسلوي خطاب وعمرو عابد ووليد فواز وياسر الزنكلوني وضيفة شرف مي فخري وأشرف طلبة والعمل من تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل.