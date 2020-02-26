شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا وإلهام شاهين ينعيان مبارك بكلمات مؤثرة.. اعرف قالوا إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعيا الفنانتان يسرا، وإلهام شاهين، الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، الذى وافته المنية، أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 91 عاما، مقدمين العزاء لأسرة الفقيد.

وقال الفنانة يسرا: "أتقدم إلى الشعب المصرى العظيم وأنعى رئيس الجمهورية الأسبق الراحل محمد حسنى مبارك، قائد نصر أكتوبر المجيد، فلا شيء أصعب من فقدان عزيز لنا، ولا يوجد كلمات تعبر عن ما فى داخلنا سوى مشاركة جميع أفراد الأسرة العزاء".

وأضافت يسرا : "كان مثال الشرف والوطنية، جزيل الشكر والامتنان لحفاظك على كل شبر من أرض مصر، أسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وللأسرة الكريمة خالص العزاء والمساواة لأسرة الفقيد".



يسرا

من جانبها نعت الفنانة إلهام شاهين، الرئيس الراحل، قائلة: "الله يرحم الرئيس مبارك، كان شخصية وطنية عظيمة، حارب من أجل مصر هو وزملاؤه وأعادوا لنا أرضنا وعزتنا وكرامتنا، والحمد لله إنه عاش حتى ثبتت براءته هو وولاده فى كل ما نسب إليهم".

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وتابعت إلهام: "نعتذر لك سيادة الرئيس عن كل ما تعرضت له من ظلم وعدم وفاء من البعض، لكن الأغلبية بالتأكيد يحبوك ويحترموك ويقدروا وطنيتك وإنجازاتك وحبك لمصر وخوفك عليها، ولا يوجد حاكم فى الكون اتفقت عليه كل الآراء، لكل حكم إيجابياته وسلبياته، نشكرك على كل الإيجابيات ونشكرك على موقفك الشجاع المحترم أثناء أحداث 25 يناير عندما تنحيت عن الحكم للحفاظ عل سلامة المصريين ولم تترك مصر وأصريت أن تموت على أرضها".

وأضافت إلهام: "تعلمنا منك الشجاعة والانتماء للوطن، والآن كل الكلمات لن توفيك حقك، أتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرتك وأبناءك العزاز، ونعزى أنفسنا أيضا، وندعو لك بالرحمة وأن يجعل الله مثواك الجنة بإذن الله.