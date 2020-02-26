شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يطرح برومو أغنيته الجديدة "شوب مانجو".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان محمد رمضان، برومو أغنيته الجديدة "شوب مانجو"، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا، مؤكدا أنه سيطرح الأغنية قريبا.
وعلق رمضان، على البرومو، قائلا: "شوب مانجو، قريبا، ثقة فى الله نجاح"، وتقول بعض كلمات الأغنية التى طرح جزء منها: "طب انت لو قابلت صاحب جدع.. تبقى زيه مهما كانت فيك البدع".
وكان محمد رمضان، حل ضيفا على الحلقة الأولى من برنامج "التاسعة" للإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، للحديث عن العديد من الأمور المثارة حوله فى الفترة الأخيرة وخاصة أزمته مع الطيار الموقوف ودعوات المقاطعة التى خرجت ضده.
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