شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة الذهبية.. النجوم يستعينون بسوسن بدر فى مسلسلين وفيلم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السيدة الذهبية - هو اللقب الذى أطلقه الجمهور على النجمة القديرة سوسن بدر، التي استهدفت قلوب الجمهور في كل عمل تقدمه سواء سينمائياً أو درامياً، هي فنانة ذات طابع مميز، تعمل فقط من أجل اسعاد الناس الذى تعتبرهم ملاذها في الحياة، كما وصفتهم بـ "عائلتها" على حد قولها، فما بالك أن تحب عائلتك فتحاول أن تقدم كل ما هو جميل في سبيل سعادتهم .

يوم تلو الاخر يتهافت نجوم السينما والدراما على سوسن بدر، فيلاحقونها في كل مكان، بمجرد الإعلان عن فكرة فيلم أو مسلسل، فتصبح سوسن أول ترشيح لدى المخرجين والنجوم أصحاب الأعمال الكبيرة، كما لو أنك تبحث عن "طفلك" فتركض إليه عندما تجده على الفور، واللافت للنظر أن سوسن لديها طاقة وخبرة فنية تجعلها تقدم أعمالا "بسيطة ومركبة" في آن واحد، ولذلك ترى أن سوسن بدر لديها مقومات غير عادية في اتقان الشخصيات التي تقدمها للجمهور، لعل آبرز النجوم الذين قرروا الأستعانة بـ"السيدة الذهبية" هم النجم تامر حسنى، والذى تشارك معه سوسن بدر في بطولة فيلم "مش أنا" المقرر طرحه بدور العرض في عيد الأضحى المقبل، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدوانى، وأخرون، إخراج سارة وفيق.

كما تستعين النجمة ياسمين عبد العزيز بالفنانة سوسن بدر في مسلسل "ونحب تانى ليه"، المقررعرضه في رمضان المقبل، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج سينرجى، كما تقدم دورا مهما في مسلسل "خيط حرير" للنجمة مى عز الدين، المقررعرضه في رمضان ، تأليف محمد سلسمان عبد المالك، اخراج إبراهيم فخر، وإنتاج سينرجى .

يشار إلى أن سوسن بدر انتهت مؤخرا من تصوير مسلسل "بخط الايد" بطولة النجم أحمد رزق، والذى يعرض حالياً على شاشة dmc، ويشارك في بطولته ميرنا نور الدين، يسرا اللوزى، وآخرون، تأليف هالة الزغندى، اخراج شيرنى عادل .