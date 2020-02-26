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شكرا لقرائتكم خبر عن الرعب مع الجمال.. شاهد إليزابيث موس فى العرض الخاص لفيلمها The Invisible Man والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
فيلم The Invisible Man من بطولة إليزابيث موس، أوليفر جاكسون كوهين، ألديس هودج، ستورم ريد، هارييت داير، أمالي جولدن، سام سميث، بنديكت هاردي، زارا مايكلز، أنتوني براندون وونج، بيانكا بومبونيو.
يدور فيلم الرعب الجديد حول سيسيليا، التي تتلقى خبر انتحار حبيبها السابق، ومن بعدها بدأت في إعادة بناء حياتها للأفضل، ومع ذلك، فإن شعورها بالواقع موضع تساؤل عندما تبدأ في الشك في أن حبيبها المتوفى لم يمت بالفعل، وذلك بسبب بعض الأحداث الغامضة، التي لا تجد لها تفسير.
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