"يدخل السجن".. تفاصيل مسلسل محمد رمضان الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

كشف الفنان الشباب ميشيل مساك تفاصيل شخصيته في مسلسل "البرنس"، وبعض أحداث العمل.

وقال ميشيل في تصريح لـ"الخليج 365" إنه يجسد شخصية "كباكا"، وهو صبي رضوان البرنس "محمد رمضان"، الذي يعمل سمكري سيارات ودوكو.

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وتابع ميشيل: "أغلب مشاهدي في المسلسل مع الفنان محمد رمضان، لأن شخصية كباكا، تلازم البرنس في كل مشاهده في الورشة".

وأوضح: "يُسجن رضوان (محمد رمضان) في أحداث المسلسل ويخرج من السجن، فيجد كباكا يعمل في ورشة أخرى، وتستمر الأحداث".

يُذكر أن الفنان الشاب ميشيل مساك يتعاون في مسلسل البرنس مع محمد رمضان للمرة الثالثة بعد تعاونه معه في نسر الصعيد وزلزال.