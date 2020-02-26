القصة الكاملة| من القناة الأولى إلى لندن.. ماذا حدث في أزمة مقتنيات أحمد زكي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

منذ عرض الإعلامي وائل الإبراشي حلقة عرض بعض مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكي، التي تُركت مهملة داخل مكتبه بالهرم، الذي باعه رامي بركات، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، من والدته الفنانة هالة فؤاد، وانقلبت الدنيا رأسًا على عقب، وانطلقت العديد من التصريحات سواء على القناة الأولى أو من أسرة الوريث في لندن.

ونستعرض في السطور التالية تفاصيل الأزمة من البداية حتى لحظة كتابة هذا التقرير:

البداية من القناة الأولى

يوم الأحد الماضي، عرض الإعلامي وائل الإبراشي في ثاني حلقات برنامجه "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى، تقريرا عن مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكي المهملة في مكتبه باالهرم، الذي تم بيعه من محامى العائلة بمبلغ قدره 800 ألف جنيه.

وقال الإبراشى إن المكتب تم بيعه بكل ما فيه من مستندات ومقتنيات وبعض ملابسه التي استخدمها فى بعض الأفلام، والنيجاتيف لأفلام متعددة ومختلفة، وعدد كبير من السيناريوهات والمستندات وخطابات كثيرة جدا، ووصلات لمبالغ من الأفلام، ومنها فيلم درب الهوى، وفيلم الوسية، وكذلك سيناريو لصلاح جاهين اسمه القنبلة، وعدد من ألبومات كثيرة من الأفلام التي مثلها أحمد زكي.

وأضاف: "المكتب شهد العديد من التفاصيل الصغيرة لكل أفلام الراحل أحمد زكي، ويوجد بعض كارتين بنها النسخ الأصلية للأفلام والأعمال الفنية المختلفة للراحل"، موضحا أن هناك مذكرة توجد بها أرقام الفنانين، منها سعاد حسني وفريد شوقي وفاتن حمامة، ويوجد بالمكتب جزء من سيناريوهات الأفلام، ومنها عدد منها لم يقدم بها بسبب مرضه.

وتابع الإبراشى: "يوجد صور لمراحل مختلفة من حياته.. وعدد كبير من ملابس الشخصيات التي جسدها في أفلامه"، مضيفا أنه لا بد من الحفاظ على هذه المتعلقات وعرضها في معرض يليق بأعماله الفنية".

نقييب الممثليين

في الحلقة ذاتها، تواصل نقييب المهن التمثيلية، أشرف زكي، مع الإعلامي الشهير، وقال خلال الحلقة إنه سيقاضي الأخ عير الشقيق للفنان هيثم أحمد زكي من والدته، بعدما قام الأخير ببيع الشقة بمقتنياتها.

وزير الثقافة

ومن جانبها ناشدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، المالك الجديد لمكتب أحمد زكي لتشكيل لجنة لجرد جميع مقتنياته، وسيتم عمل متحف بوزارة الثقافة يليق بالراحل أحمد زكي.

رد أسرة وريث هيثم زكي

تواصل "الخليج 365"، مع الخبير السياحي عزالدين بركات، زوج الفنانة الراحلة هالة فؤاد، ووالد رامي، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد، في المملكة المتحدة للوقوف على تفاصيل بيع نجله لمقتنيات الفنان الراحل، وهو ما نفاه جملة وتفصيلا مؤكدًا إنه سيقاضي كلبا من الإبراشي وأشرف زكي، متهمًا إياهم بالتشهير بنجله.

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شقيقتا أحمد زكي

في حلقة يوم الإثنين، استضاف الإعلامي وائل الإبراشي شقيقتي الفنان أحمد زكي، للحديث عن الأمر، إذ قالتا: "الصور وجعتنا وصدمة كبيرة لينا، وهيثم مايستحقش كدا من أخوه، ولا أحمد زكي يستحق إن مقتنياته تتباع كده، دي ملك للشعب المصري كله، احنا قلبنا وجعنا ومش مسامحينه".

وأضافتا: "ليه رامي يبيع مكتب أحمد زكي ويرمي مقتنياته من صور وسيناريوهات سينمائية وغيرها، ده هيثم ميستحقش كده من رامي ده شخص ميهموش غير الورث والفلوس، وعز الدين بركات لما قال إنه بيتصل بهيثم أحمد زكي، لا.. الحقيقة إنه بقاله 7 سنين لا كلم أخوه ولا شافه".

رغدة

في الحلقة ذاتها، استضاف الإعلامي الفنانة رغدة، التي أعربت عن استيائها من التفريط في مقتنيات أحمد زكي، وقالت إن رامى الأخ غير الشقيق لهيثم أحمد زكي من الأم هو وريث غير شرعى لمقتنيات أحمد زكي، ورامى لم يعش في مصر واتولد وتربى في لندن، ولا يعلم شيئا عن أحمد زكي، ولا صلة له به، ولا علاقة له بتاريخ رمز من رموز الفن المصري.

وأضافت: "كنت أتمنى أن يتوجه الوريث رامي إلى نقيب الممثلين وأسرة احمد زكى لإعطائهم مقتنيات الراحل".

كما صرحت لإحدى المواقع قائلة: "ابن هالة فؤاد ضيع مقتنيات أحمد زكي"، وهي الجملة التي أثارت استياء عز الدين بركات زوج الفنانة الراحلة".

زوج الراحلة هالة فؤاد يرد مرة أخرى

تواصلنا مرة أخرى مع الخبير السياحي، للرد على كل هذه التصريحات، فبدأها بالرد على الفنانة رغدة: "مش محترم إنك تتكلمي عن هالة فؤاد بالطريقة دي، لما تتكلمي عن هالة فؤاد تتكلمي بأدب واحترام وذوق، لإن دي مش أي حد".

وأضافت: "هالة فؤاد عمرها ما حطت نفسها في علاقات مشبوهة ولا في مكان مش بتاعها، هالة إنسانة محترمة ربنا يجعل مثواها الجنة، رغدة إنتي ماتعرفيش رامي ابني عشان تقولي إنه ضيع ممتلكات أحمد زكي، ليه بتتكلمي فيما ليس لكي به علم؟".

كما حرص على الرد على شقيقتي الفنان الكبير أحمد زكي، إذ قال: "عمرنا ما سمعنا عنهم، وكل اللي اتقال منهم مش مظبوط، أولا موضوع بيع المقتنيات، لم يتم بيع أي مقتنيات خاصة بهيثم أحمد زكي لأي فرد أيا كان، والكلام اللي بيتقال المقصود به إحداث ضجة إعلامية، وده شئ مؤسف جدًا".

وعن تصريحاتهم بشأن اهتمام نجله بالإرث فقط، قال الخبير السياحي: "ابني مش محتاج ورث أحمد زكي، واحنا أكتر ناس اتصدمنا لوفاة هيثم، موته كان حاجة غير متوقعة نهائيًا، وكل الكلام عن استفادة ابني كلام فارغ، لأنه ابني مش محتاج، ابني يعمل في صمت، ومش هيدخل في المهاترات دي، وحقيقي احنا مستاءين من الكلام ده".

وأضاف زوج الفنانة الراحلة هالة فؤاد: "هذا الورث ما هو إلا حاجة ثقيلة على الظهر، ورامي أكتر حد حافظ على مقتنيات وحاجة أحمد زكي وهيثم، ورامي هو اللي نضف البيوت كلها والشقق اللي كانت مليها التراب، وهو اللي نضف كل الأوراق وكان معاه المستشار بلال عبدالغني، انما كل الكلام اللي بيقال ده مسيء جدًا، أنا مستغرب إن الناس عمالة تاكل في بعضها بالطريقة دي وبنتهم بعض اتهامات خاطئة ومسيئة".

واضاف: "الحاجة كلها موجودة واحنا كل اللي عايزينه ان الحاجات دي توصل للمكان الصح والمضمون، ومش هنتعامل مع أي حد في موضوع المقتنيات سواء كان نقيب الممثليين أشرف زكي أو الفنانة رغدة، وسنتعامل فقط مع السيدة وزيرة الثقافة المحترمة، عن طريق المحامي بلال عبد الغني".