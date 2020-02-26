محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: قالت الفنانة سلمى أبو ضيف إن صور حبيبها الإيطالي تم مسحها من حسابها من إنستجرام، وانتهى الأمر. وأضافت سلمي في تصرحات لبرنامح "et بالعربي"، على هامش وجودها ‫في أسبوع الموضة بميلان: "أنا هنا في ميلان مستمتعة بحياتي لوحدي وخلاص". Advertisements وتابعت سلمى ردا على الانتقادات التي طالتها بسبب ارتباطها بشخص إيطالي: "أنا مش فاهمة ايه العلاقة أجنبي مش أجنبي، مصري مسلم، أيا كان ديانته ايه". وأعلنت سلمى ارتباطها بصديقها الإيطالي حيث نشرت صورة لهما، وعلقت رجلي الأول والوحيد. يُذكر أن أن سلمى أبو ضيف شاركت في رمضان 2019 في مسلسل "حدوتة مرة" مع غادة عبد الرازق ومجدي كامل ومحمد شاهين وأحمد صفوت وعايدة رياض وكارولين عزمي وهاجر أحمد وعبد الرحمن أبو زهرة وإنتاج طارق صيام، ومن تأليف عمرو عبد الحليم، وإخراج ياسمين أحمد في أولى تجاربها الإخراجية للتليفزيون.

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كانت هذه تفاصيل خبر سلمى أبو ضيف عن صديقها الإيطالي السابق: "مش فاهمة إيه علاقة ديانته" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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