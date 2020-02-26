طرحت الفنانة بلقيس كواليس تصوير كليب أرجوك، وجاء ذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وكليب أرجوك من إخراج أحمد عبد الواحد، والأغنية من كلمات أحمد العلوي، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع سيروس. وتوزيع سيروس. Advertisements يذكر أن الفنانة بلقيس طرحت سابقًا ألبوم بعنوان أراهنكم، وضم الألبوم على 12 أغنية، من بينهم: حقير الشوق، النفسية محتاجة، يكفي، ههاي، ابويا واحشني جداً، يا خالة، وبيرجعوا، أرجوك، كما حقق الألبوم نجاحًا مذهلًا منذ طرحه بالأسواق والمتاجر الإلكترونية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو .. بلقيس في كواليس تصوير أرجوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.