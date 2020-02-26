فيديو .. عمر طارق يطرح أحدث أغنياته سهرانة

طرح الفنان عمر طارق، أحدث أغنياته بعنوان سهرانه، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. العالمي يوتيوب. وأغنية سهرانة من كلمات وألحان عمر طارق، وتوزيع شهاب كارويكي. كارويكي. Advertisements يذكر أن الفنان عمر طارق طرح سابقًا كليب بعنوان نسيوني، وهو من إخراج أحمد عموري، والأغنية من كلمات وألحان عمر طارق.

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