محمد منير ينعي حسني مبارك بكلمات مؤثرة

نعى النجم الكبير محمد منير، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر. وأعرب منير عن شدة حزنه، قائلًا: البقاء لله في وفاة الرئيس السابق محمد حسني مبارك، له الرحمة و المغفرة ولأهله الصبر و السلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون. لله وإنا إليه راجعون. Advertisements يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك توفى صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 91، ومن المقرر أن تقام جنازة عسكرية، غدًا بعد صلاة الظهر من مسجد المشير بالتجمع الخامس.

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