محمد منير ينعي حسني مبارك بكلمات مؤثرة

نعى النجم الكبير محمد منير، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر.
وأعرب منير عن شدة حزنه، قائلًا: البقاء لله في وفاة الرئيس السابق محمد حسني مبارك، له الرحمة و المغفرة ولأهله الصبر و السلوان .. إنالله وإنا إليه راجعون.
يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك توفى صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 91، ومن المقرر أن تقام جنازة عسكرية، غدًا بعد صلاة الظهر من مسجد المشير بالتجمع الخامس.
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