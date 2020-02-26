ديو غنائي يجمع عاصي الحلاني بابنه الوليد الحلاني-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان اللبناني ​عاصي الحلاني​ مقطع فيديو له برفقة ابنه الفنان ​الوليد الحلاني​، وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر الثنائي في الفيديو من خلال ديو جمعهما، اذ انهما قاما بغناء الأغنية الشهيرة "​مالي صبر​" على المسرح، وذلك في ​مهرجان الفجيرة الدولي للفنون​ في الفجيرة.

وعلّق عاصي على الفيديو قائلا: "مالي صبر لا احد يعرف هذا الأحساس ما في أعظم من هذه المحبة الصادقة".

الجدير ذكره ان عاصي كان قد طرح مؤخرا اغنية "بويا محمد" على قناته الرسمية على يوتيوب.

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