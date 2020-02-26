جاستين بيبر يقترب من المليوني مشاهدة بـ "confirmation"

ميرنا وليد - بيروت - تلاقي اغنية "confirmation" للنجم العالمي ​جاستين بيبر​ نجاحا كبيرا، اذ انها اقتربت من المليونين مشاهدة بعد أسبوع من طرحها على قناته الرسمية عبر يوتيوب، وهي من البومه الجديد "Changes".

على صعيد آخر كشفت عارضة الأزياء البريطانية كارا ديلافين مؤخرا أن جاستن بيبر قام بحظر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

واتى هذا التصرف بعد ظهور جاستن في برنامج "جيمس كوردن"، وقال أن كارا هي أقل شخص يفضّله من صديقات زوجته هايلي بالدوين، وذلك بسبب عدم معرفته بها كثيرا، مؤكدا انه لا مشكلة معها.

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