محمد رمضان يشوّق الجمهور لأغنيته الجديدة-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - يستعد الفنان المصري ​محمد رمضان​ لطرح اغنيته الجديدة التي صورها على طريقة الفيديو كليب.

ونشر رمضان الاعلان الدعائي للكليب على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّق عليه قائلا: "مانغو قريبا".

ويقول مطلع الأغنية:" لو قابلت صاحب جدع، تبقى زيه مهما كانت فيك البدع، أرسم الضحكه في وشهم علشان الناس تقولي أنا جدع ".

الجدير ذكره ان محمد رمضان كان كشف مؤخرا أنه لن يغني بعد الان في مصر، وذلك رداً على قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع مطربي "المهرجانات"، من الغناء وإقامة الحفلات.

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