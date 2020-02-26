ميرنا وليد - بيروت - قررت محكمة جنح العلميين المنعقدة بمحكمة برج العرب بالإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد السباعي وأمانة سر محمد أحمد السيد تأجيل قضية مشاجرة الممثل المصري ​أحمد عز​ وشقيقي الممثلة المصرية زينة داخل أحد فنادق الساحل الشمالي، إلى يوم ٣١ آذار المقبل للحكم.

وبعد مشاهدة المحكمة وفريق الدفاع الفيديوهات المصورة في الفندق واستماع التسجيل الصوتي، عقدت الجلسة اليوم، بحضور فريق الدفاع عن الطرفين أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض عن أحمد عز وترافع بالاتي أولا التناقض البين الذي يستعصى على المواءمة والتوفيق بين المفتعلة أصابتها والمدعيه سبها في محضر الشرطة عن روايتها للواقعة في تحقيقات النيابة العامة الذي يؤكد تلفيق الاتهام للمنسوب إليه التهمه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل قضية مشاجرة أحمد عز وشقيقي زينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.