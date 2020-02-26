تراند اليوم : أنا رايح فين أنا راجع تاني .. رامي صبري يتراجع عن قرار إعتزال تشجيع الزمالك

أثار إعلان الفنان رامي صبري اعتزال تشجيع نادي الزمالك في أعقاب غيابه عن مباراة القمة مساء أمس الكثير من الجدل ونال هجوما حادا من قبل مشجعي الزمالك.

وفي أعقاب الهجوم الشديد عليه خرج الفنان رامي صبري عن صمته وبرر تصريحه أمس بأنه كان منفعل للغاية من تغيب ناديه المفضل عن مباراة هامة مؤكدا تراجعه عن الاعتزال وعشقه لنادي الزمالك.

وعبر حسابه الرسمي على موقع Instagram، نشر رامي صبري صورة لعلم الزمالك وعلق عليها “اولا انا بعشق نادي الزمالك لدرجه اني انفعلت امبارح عشان ملعبناش الماتش وكنت عايز ذي اي حد بيحب ناديه انه يلعب ويكسب ونفرح تاني،” مضيفا “ولكن انا بحترم جدا جمهور الزمالك العظيم ونادي الزمالك ده شرف لاي حد انه يشجعه وكمان بحترم جمهور الاهلي ولكن انا زملكاوي وهفضل زملكاوي الزمالك في دمي.

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كان مسئولو اتحاد الكرة، كشف أنه وفقا لما حدث اليوم وعدم حضور فريق الزمالك إلى استاد القاهرة لمواجهة الأهلى بالدورى، يعتبر الفريق الأبيض منسحبا من المباراة.

وتابع مسئولو الجبلاية أنهم تواصلوا مع الأمن لمعرفة حقيقة صعوبة وصول حافلة الفريق الأبيض إلى استاد القاهرة وتبين عدم وجود ما يمنع وصول الحافلة الى ستاد القاهرة بدليل وصول حافلة الاهلى والحكام إلى الاستاد.