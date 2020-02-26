شاهد.. صافيناز تصدم الجمهور بفيديو خادش للحياء ورقص بطريقة مثيرة

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 فبراير 2020 12:55 صباحاً - أثارت الراقصة الاستعراضية صافيناز حالة من الجدل عبر موقع السوشيال ميديا، بعد نشر فيديو لها مخل بالحياء، وذلك بعد نشر الفيديو عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

وظهرت الراقصة صافيناز خلال الفيديو وهي على ذراع أحد أعضاء فرقتها، والرقص بطريقة مثيرة .

ونال هذا الفيديو على غضب عدد كبير من متابعيها حيث وصفها البعض بالجريئة والتى تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وتساءلوا متى تتوقف الراقصة صافيناز عن حركات الإغراء والإثارة .

وكانت بداية الراقصة صافيناز هو رقص الباليه، ثم اتجهت بعدها إلى الرقص الشرقي بسبب حبها للأغاني العربية، وظهرت في بعض الأغاني المصورة التي كانت تنتجها قناة “دلع”، لكنها حازت على شهرة غير عادية بعد ظهورها وهى ترقص في أغنية فيلم “القشاش” الذي عرض تزامن مع عيد الأضحى في عام 2013.

وبعد هذا الفيلم أنهالت على صافيناز الكثير من الأعمال الفينة 13 عمل فني من بينهم أعمال درامية وأفلام، وترصد لكم جريدة “بلدنا اليوم” تلك الأعمال الفنية وهما: “أبو البنات، 30 يوم في العز، عيال حريفة، حياتي مبهدلة، عمر و سلوى، صاحب السعادة، عنتر وبيسه، سالم أبو أخته، القشاش، البرنسيسة، أمان ياصاحبي، أنت حبيبي وبس، أحلى مسا.