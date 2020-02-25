عبد الخالق الغانم أنتظر الموافقة لإنتاج مسلسل سعودي رومانسي

الثلاثاء 25 فبراير 2020

عبد الخالق الغانم

ينتظر المخرج السعودي عبد الخالق الغانم موافقة التلفزيون السعودي على إنتاج عمل درامي رومانسي سعودي تعود أحداثه إلى عام 1900، وتحديدًا في منطقة الأحساء عندما كانت تحت الاحتلال العثماني.



حيث يتناول المخرج في المسلسل الذي يحمل اسم "ضبيا" جانبًا من قصص الرومانسية والعشق التي تجمع بين شاب وفتاة يعيشان في مدينة الهفوف في تلك الفترة، بالإضافة إلى بعض الأحداث المشوقة الأخرى.

Advertisements

وأكد الغانم على تقدمه بفكرة العمل للتلفزيون السعودي منذ ما يقرب من 8 أشهر ولا يزال في انتظار الموافقة على إنتاج العمل منذ أن أرسل فكرة العمل عبر موقع التلفزيون الإلكتروني.

وبيَّن الغانم أنه بعد تأخر الرد من التلفزيون تقدَّم لقناة "إم بي سي" التي رحبت بالفكرة ولكن بسبب كثرة الأعمال الدرامية تأجلت الموافقة حتى إشعار آخر، حيث قال: "لا أعلم ما أسباب تأخر التلفزيون السعودي في إعطاء الموافقة على إنتاج العمل.

رغم أن أحداث العمل تتناول حقبة زمنية واحدة وهي بعيدة جدًا عن كل ما يتعلق بالجانب السياسي، فهو يسلط الضوء على البيئة الأحسائية وما يرتبط بها من أحداث ومواقف تتعلق بقصص الحب والعشق في ذلك الوقت".

وأشار الغانم أن المسلسل يتكون من 20 حلقة أحداثها متصلة، وقد قام بالمعالجة الدرامية الكاتب السعودي عبد العزيز السماعيل، ومن المتوقع أن يشارك في العمل عدد كبير من الفنانين والفنانات السعوديين ومن دول الخليج المعروفين لتجسيد الشخصيات الرئيسية في المسلسل.

وأضاف الغانم أن تكلفة العمل باهظة؛ حيث يتطلب ميزانية ضخمة لتصميم مدينة كاملة تُحاكي الحقبة التاريخية التي كانت تعيشها الأحساء أيام الدولة العثمانية.