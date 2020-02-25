سلمى أبو ضيف تحذف صور حبيبها الإيطالي جميعها.. هل انفصلت عنه؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الممثلة وعارضة الأزياء المصرية سلمى أبو ضيف، الجدل حول علاقتها بحبيبها الإيطالي بعد أن قامت بحذف جميع الصور التي تجمعها به عبر حسابها على إنستغرام.

وألمحت أبو ضيف بأن الانفصال حدث رغم عدم تأكيدها على الأمر بشكل قاطع وجاء ذلك في ردها على سؤال خلال تصريحات تلفزيونية ‫على هامش أسبوع الموضة بميلان، بشأن دلالة حذف صور حبيبها، فقالت: "راحو في الأرشيف".

هذا التلميح من سلمى أبو ضيف فسره الكثيرون على أنها أعلنت انفصالها بطريقة غير مباشرة عن حبيبها الإيطالي، والذي كانت فاجأت الجميع في الصيف الماضي بإعلان ارتباطها به من خلال صورة نشرتها على إنستغرام وكتبت "حبيبي الوحيد والأوحد".

وتفاجأ الجميع وقت إعلان الممثلة ارتباطها من شاب غير عربي، وردت سلمى على الانتقادات التي لاحقتها، بقولها: "أنا مش فاهمة إيه العلاقة، أجنبي أو مصري.. مسلم أو أيا كانت ديانة إيه".

وبعيدا عن الشاب الإيطالي، كانت سلمى أبو ضيف قد تحدثت في أكتوبر 2018 حول حقيقة ارتباطها بالفنان أحمد مالك وأكدت أن هذا الكلام لا يمت للحقيقة بصلة وعار تماما عن الصحة، وقالت حينها في تصريحات تليفزيونية، عن أسباب خلعها للحجاب، معلقة: "تفكيري اختلف الواحد بيكبر.. وسعيدة إني مريت بالتجربة دي".

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وردت سلمى على الانتقادات التي تتعرض لها بسبب ملابسها الجريئة من قبل البعض من جمهورها، قائلة: "كل واحد حر"، وأشارت إلى أن أكثر فنان تحلم بالعمل معه هو يحيى الفخراني، مشيرة إلى أن أصعب شيء في مهنة التمثيل هو قلة عدد ساعات النوم.

سلمى أبو ضيف درست الإعلام في جامعة القاهرة إلى جانب عملها كعارضة أزياء، وشاركت في حدث الاحتفال بالعيد الأول لمجلة "فوغ آرابيا"، وظهرت على غلاف المجلة بمشاركة: صبا مبارك، شيرين رضا، هيا عبد السلام وأمل بوشوشة.

مسلسل "حلاوة الدنيا" عام 2017 للنجمين التونسيين ظافر العابدين وهند صبري، كان أول أعمال أبو ضيف الفنية وساهم في التعريف باسم سلمى، وتوالت من بعده المسلسلات مثل لا تطفئ الشمس، طلعت روحي، ولدينا أقوال أخرى، ومثلت في فيلم وحيد وهو "شيخ جاكسون (2017) مع الفنان أحمد الفيشاوي.