شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير ناعيا مبارك: له الرحمة و المغفرة ولأهله الصبر و السلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الكينج محمد منير، الرئيس المصرى الأسبق حسنى مبارك، الذى وافته المنية، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 91 عاما.

وكتب محمد منير، عبر حسابه بموقع تويتر:"البقاء لله في وفاة الرئيس السابق محمد حسني مبارك، له الرحمة و المغفرة ولأهله الصبر و السلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون".



محمد منير ينعى الرئيس الأسبق حسنى مبارك

ومن المقرر أن يتم دفن الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى مدافن العائلة بمصر الجديدة، حيث سادت حالة من التأهب بالمنطقة المحيطة بالمقابر

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وتقع مقبرة الرئيس الأسبق بجوار مقابر عائلة "ثابت" التى تنتمى إليها سوزان مبارك زوجة الرئيس الأسبق، بجوار محطة مترو كلية البنات بمصر الجديدة.

الرئيس الأسبق من مواليد محافظة المنوفية مايو 1928، التحق بالكلية الحربية وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية ودرجة البكالوريوس فى العلوم الجوية عام 1950، عين مديرًا للكلية الجوية فى إطار حمله تجديد لقيادات القوات المسلحة، ثم رئيسًا لأركان حرب القوات الجويه المصرية وقائدًا للقوات الجوية واختاره الرئيس الراحل محمد انور السادات نائبا له عام 1975 وخلفه فى الحكم عام 1981.