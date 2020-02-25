شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يعلن تأجيل حفله فى التجمع الخامس بسبب حالة الحداد بعد وفاة مبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الهضبة عمرو دياب، تأجيل حفله الغنائى الذى كان مقررا له يوم الجمعة القادم، نظرا لحالة الحداد التى تمر بها البلاد، لوفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، الذى وافته المنية اليوم الثلاثاء، عن عمر 91 عاما.

وكتب الحساب الرسمى للهضبة عبر انستجرام: "تقرر تأجيل حفل الفنان عمرو دياب والمقرر له الجمعه 28/2/2020 فى المنارة أرينا بالتجمع الخامس، إلى السبت 29/2/2020 نظرًا لحالة الحداد التى تمر بها البلاد لوفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك".



عمرو دياب

ومن المقرر أن يتم دفن الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى مدافن العائلة بمصر الجديدة، حيث سادت حالة من التأهب بالمنطقة المحيطة بالمقابر.

وتقع مقبرة الرئيس الأسبق بجوار مقابر عائلة "ثابت" التى تنتمى إليها سوزان مبارك زوجة الرئيس الأسبق، بجوار محطة مترو كلية البنات بمصر الجديدة.

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الرئيس الأسبق من مواليد محافظة المنوفية مايو 1928، التحق بالكلية الحربية وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية ودرجة البكالوريوس فى العلوم الجوية عام 1950، عين مديرًا للكلية الجوية فى إطار حمله تجديد لقيادات القوات المسلحة، ثم رئيسًا لأركان حرب القوات الجويه المصرية وقائدًا للقوات الجوية.

اختاره الرئيس الراحل محمد انور السادات نائبا له عام 1975 وخلفه فى الحكم عام 1981.