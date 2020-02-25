شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة الرومى ناعية مبارك: حفر اسمه بحروف هيروغليفيّة عريقة فى تاريخ مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النجمة اللبنانية الكبيرة ماجدة الرومى، الرئيس المصرى الأسبق حسنى مبارك، الذى وافته المنية، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 91 عاما، مؤكدة أن رجلا حفر اسمه بحروف هيروغليفيّة عريقة فى تاريخ مصر والمنطقة العربية ووجدانها فى مرحلة دقيقة وصعبة وغامضة ومعقّدة.

وكتبت ماجدة، عبر حسابها على انستجرام: "فقدت مصر والعالم العربى كلّه بوفاة الرئيس محمد حسنى مبارك، رجلاً حفر اسمه بحروف هيروغليفيّة عريقة فى تاريخ مصر والمنطقة العربية ووجدانها فى مرحلة دقيقة وصعبة وغامضة ومعقّدة".

وأضافت المطربة اللبنانية: "سيبقى اسم الراحل الكبير مقترناً ببطولة حرب أكتوبر المجيدة وانتصاراتها العزيزة فى كلّ مرّة نتحدّث فيها عن معنى هذا الانتصار المصرّى المبارك الى الأبد، أتقدّم من مصر الغالية رئيساً وجيشاً وشعباً ومن أسرة الرئيس الراحل الكبير فقيد مصر والعالم العربى بخالص التعازى القلبية وأصدق مشاعر المواساة فى هذه اللحظات الأليمة، تغمّد الله الرئيس مبارك بواسع رحمته".



ماجدة الرومى

ومن المقرر أن يتم دفن الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى مدافن العائلة بمصر الجديدة، حيث سادت حالة من التأهب بالمنطقة المحيطة بالمقابر.

وتقع مقبرة الرئيس الأسبق بجوار مقابر عائلة "ثابت" التى تنتمى إليها سوزان مبارك زوجة الرئيس الأسبق، بجوار محطة مترو كلية البنات بمصر الجديدة.

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الرئيس الأسبق من مواليد محافظة المنوفية مايو 1928، التحق بالكلية الحربية وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية ودرجة البكالوريوس فى العلوم الجوية عام 1950، عين مديرًا للكلية الجوية فى إطار حمله تجديد لقيادات القوات المسلحة، ثم رئيسًا لأركان حرب القوات الجويه المصرية وقائدًا للقوات الجوية.

اختاره الرئيس الراحل محمد انور السادات نائبا له عام 1975 وخلفه فى الحكم عام 1981.