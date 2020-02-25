شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الممثلين تنعى مبارك: عاش ومات مخلصًا لوطنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكى، الرئيس الأسبق حسنى مبارك، الذى وافته المنية اليوم الثلاثاء، عن عمر 91 عاما بعد صراع مع المرض.

وجاء فى بيان النقابة: تتقدم جموع فنانى مصر بصادق العزاء فى فقيد الأمة المصرية والعربية الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، فقد كان ابنا من أبناء القوات المسلحة المصرية، وقائدًا من قادة حرب أكتوبر المجيدة التى أعادت للشعب المصرى أرضه وعزته وكرامته.

وأضاف البيان: "تتقدم أسرة النقابة لرجال القوات المسلحة والشعب المصرى والأمة العربية وأسرة القائد الراحل بخالص العزاء لرجل عاش ومات مخلصًا لوطنه، وندعو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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ومن المقرر أن يتم دفن الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى مدافن العائلة بمصر الجديدة، حيث سادت حالة من التأهب بالمنطقة المحيطة بالمقابر.

وتقع مقبرة الرئيس الأسبق بجوار مقابر عائلة "ثابت" التى تنتمى إليها سوزان مبارك زوجة الرئيس الأسبق، والتى تقع بجوار محطة مترو كلية البنات بمصر الجديدة.

والرئيس الأسبق من مواليد محافظة المنوفية مايو 1928، التحق بالكلية الحربية وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية ودرجة البكالوريوس فى العلوم الجوية عام 1950.

عين مديرًا للكلية الجوية فى إطار حمله تجديد لقيادات القوات المسلحة، ثم رئيسًا لأركان حرب القوات الجوية المصرية وقائدًا للقوات الجوية، اختاره الرئيس الراحل محمد انور السادات نائبا له عام 1975 وخلفه فى الحكم عام 1981.