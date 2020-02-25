شكرا لقرائتكم خبر عن نور محمود يقع في حب "المدرسة" حنان مطاوع بـ "القاهرة كابول" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفنان نور محمود تصوير دوره في مسلسل "القاهرة كابول"، بطولة النجوم طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب وخالد الصاوى، المقرر عرضه في رمضان المقبل، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام على، حيث بدأ نور تصوير الشخصية التي يقدمها بديكور استوديو الأهرام، ويجسد نور شخصية مدرس يدعى "أحمد" ، وخلال الأحداث يقع في حب "مدرسة" زميلته تدعى "منال" وتجسدها الفنان حنان مطاوع، ووالدها الفنان القدير نبيل الحلفاوى، حيث تمر علاقتهما بأحداث كثيرة تجعل المشاهد دائما في ترقب لما يحدث حول تلك العلاقة.

يشار إلى أن نور محمود عرض له مؤخرا مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" على إحدى المنصات الرقمية، بطولة النجوم منه شلبى وآسر ياسين وسوسن بدر، وأخرون، إخراج محمد شاكر خضير، وشارك في التمثيل كل من أحمد خالد صالح، عبد العزيز مخيون، رشدى الشامى، وأخرون.

Advertisements

"القاهرة كابول" تعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية وهم .. الإعلامي ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطنى ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.

"القاهرة كابول" التعاون الثالث بين نور محمود والمخرج حسام على، وكان آخر تعاون بينهما مسلسل "لآخر نفس" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، وعرض فى شهررمضان الماضى محققاً نجاحاً كبيراً، وشارك فى بطولته أحمد صلاح حسنى، وأحمد العوضى، ومراد مكرم، وثراء جبيل، وهاجر الشرنوبى، وأخرون، تأليف أمين جمال وورشته الكتابية، وإنتاج سينرجى.

"القاهرة كابول" بطولة طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، شيرين، نور محمود، ومجموعة من الشباب، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حسام على، انتاج سينرجى .