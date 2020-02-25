شكرا لقرائتكم خبر عن فيكتوريا بيكهام تقضى إجازتها مع أسرتها بالتزلج على الجليد والصور السيلفى والان مع تفاصيل الخبر
فيكتوريا قررت أن تنشر علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي الشهير " إنستجرام " عدد كبير من صور رحلتها مع اسرتها و هم يمرحون علي الجليد و هي الصور التي لاقت اعجاب قطاع كبير من مرتادي صفحة فيكتوريا علي إنستجرام و التي تضم أكثر من 27.9 مليون شخص .
يذكر ان عائلة فيكتوريا بيكهام تسعي دائما علي دعهما بشتي الطرق و هو ما يظهر امام العالم كله خلال تواجد زوجها و ابنائها بالصف الاول لاي عرض ازياء تقدمه ، حيث استطاعت فيكتوريا ذات الـ ( 45 عاما ) و التي تعد عضو بارز في الفريق الغنائي السابق " spice girls " الشهير أن تبرز مهاراتها كمصممة أزياء و هو ما جعلها تبتعد عن عالم الموسيقي و الغناء فوضعت فيكتوريا كل تركيزها في عالم صناعة الموضة لتثبت امام العالم كله انها متعددة المواهب و من الصعب مقارنتها باي شخص و تنافس أهم و أشهر مصممي الأزياء في العالم كونها صنعت لنفسها أسلوب مذهل يعمل علي جذب المعنيين بالازيا و الموضة من مختلف الاعمار .
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