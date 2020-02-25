شكرا لقرائتكم خبر عن فيكتوريا بيكهام تقضى إجازتها مع أسرتها بالتزلج على الجليد والصور السيلفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت عائلة بيكهام الاستمتاع بوقت فراغهم والسفر لبضعة أيام، وممارسة رياضتهم المفضلة وهي التزلج على الثلج، فقد ظهرت النجمة ومصممة الأزياء الشهيرة فيكتوريا بيكهام بصحبة زوجها لاعب كرة القدم الشهير ديفيد بيكهام وأبنائهما خلال التزلج على الجليد و التقاط الكثير من الصور الـ Selfie و التردد على أفخم المطاعم فى كندا .

فيكتوريا قررت أن تنشر علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي الشهير " إنستجرام " عدد كبير من صور رحلتها مع اسرتها و هم يمرحون علي الجليد و هي الصور التي لاقت اعجاب قطاع كبير من مرتادي صفحة فيكتوريا علي إنستجرام و التي تضم أكثر من 27.9 مليون شخص .

Advertisements

يذكر ان عائلة فيكتوريا بيكهام تسعي دائما علي دعهما بشتي الطرق و هو ما يظهر امام العالم كله خلال تواجد زوجها و ابنائها بالصف الاول لاي عرض ازياء تقدمه ، حيث استطاعت فيكتوريا ذات الـ ( 45 عاما ) و التي تعد عضو بارز في الفريق الغنائي السابق " spice girls " الشهير أن تبرز مهاراتها كمصممة أزياء و هو ما جعلها تبتعد عن عالم الموسيقي و الغناء فوضعت فيكتوريا كل تركيزها في عالم صناعة الموضة لتثبت امام العالم كله انها متعددة المواهب و من الصعب مقارنتها باي شخص و تنافس أهم و أشهر مصممي الأزياء في العالم كونها صنعت لنفسها أسلوب مذهل يعمل علي جذب المعنيين بالازيا و الموضة من مختلف الاعمار .