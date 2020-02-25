بعد انفصالهما.. هكذا أعلنت خطيبة تامر عاشور عودتهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

أكدت دارين حلمي، ملكة جمال الكون للسياحة عام 2019، عودتها لخطيبها الفنان تامر عاشور، عبر حسابها بموقع إنستجرام، وذلك عقب إعلان الثنائي فسخ خطبتهما في 14 نوفمبر الماضي.

ونشرت دارين صورة لها معلقة عليها: "مابقتش عايز ناس خلاص، جالي اللي بيهم كلهم" وهي أغنية للفنان رامي جمال، لترد إحدى متابعيها: "يا بختك يا عم تامر"، لتجيبها دارين قائلة: "طبعا يا بخته احسدي بقى".

بعدها سألتها إحدى متابعيها: "إنتوا لسه مخطوبين"، لتقول دارين "آه"، وسألتها إحدى المتابعات: "إنتي وتامر لسه مخطوبين"، لترد عليها: "اه يا حبيبتي".

وأعلنت "دارين" عن خطوبتها من المطرب تامر عاشور، في سبتمبر الماضي، حيث كتبت: "عايزة أقولك إنك أجمل حاجة حصلتلي، أنت أجمل حلم حلمته وحققته، معنديش أحلام بعدك تاني، ربنا عوضني بيك وبكل حاجة حلوة، ومبسوطة انك غيرتني، بحبك يا تامر، يا أجمل صدفة في حياتي كلها"، إلا أن الخطبة لم تستمر إلا أسابيع معدودة، ليعلنا عن فسخ الخطبة.