فيديو| هذا ما قاله أشرف زكي حول إيقاف محمد رمضان عن التمثيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نفى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، مجددا قرار إيقاف النقابة الفنان محمد رمضان عن التمثيل.

وقال زكي، في برنامج "the insider بالعربي": "أنا في نقابتي الأمور مستقرة، ولم يحصل أي قرار منع تجاه محمد رمضان، وهو حاليًا شغال، وعنده أعمال درامية وفنية، لكن فيه دوشة حاصلة ناحيته، وهذا قدر الفنان".

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وتابع: "ماينفعش أكلم حد وانصحه، ومحمد رمضان فنان مش قليل، وفنان كبير وعنده جماهيرية كبيرة جدا، ليس في مصر فقط، ولكن في العالم العربي، ومحمد أكيد لو يرى أن هناك أخطاء لديه فهو يعرف جيدًا تقييم ذاته".

وأضاف: "المسلسلات اللي بيعملها محمد رمضان في الفترة الأخيرة بتعمل نجاحات كبيرة جدًا جدًا، وأتمنى الأزمات دي، تعدي على خير بإذن الله".

يذكر أن، محمد رمضان يشارك في دراما رمضان المقبل بمسلسل"البرنس" بطولة: نور، روجينا، عبدالعزيز مخيون، نجلاء بدر، سلوى عثمان، رحبا الجمل، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.