منها "يا معلي راية الحرية" لهاني شاكر.. أغنيات خاصة لمبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

كان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك يحرص دائما على حضور الاحتفالات الفنية، ودائمًا ما يقدم له المطربون أغاني في الاحتفالات الوطنية المختلفة، ومنها بعد نجاته من حادث اغتيال في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في يونيو 1995.

ونرصد لكم في هذا التقرير أغاني تم تقديمها للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

- عيد سعيد يا ريس - شعبان عبد الرحيم

قدم الفنان الراحل، شعبان عبد الرحيم، أغنية "عيد سعيد يا ريس يا وش السعد والخير"، للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في عيد ميلاده.

- الله معاك وقلوبنا معاك

هي أغنية قدمها مجموعة من الفنانين، بسبب نجاة مبارك من حادث اغتياله في أديس أبابا في سنة 1995، وتقول كلماتها "الله معاك ومعاك قلوبنا وروحنا فداك م أنت حبيبنا وأنت شراع في بحرنا الله معاك ومعاك قلوبنا".

يا فرحة مصر الله يزيدها

الفنانة صفاء أبو السعود، قدمت للرئيس مبارك في احتفالات نصر أكتوبر العظيم أغنية "يا فرحة مصر الله يزيدها".



هاني شاكر

وقدم الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية أغنية "يا معلي راية الحرية" للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

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شيرين - انتخابات وعودة

في انتخابات مصر سنة 2005 قدمت شيرين أغنية بلدي وهي الأغنية الدعائية لحملة الرئيس مبارك وشاركها الغناء فيها الفنان محمد نور.

وقدمت شيرين عبد الوهاب، أغنية خاصة أهدتها للرئيس محمد حسني مبارك، تحمل عنوان "ريسنا"، والتي تم تصويرها كفيديو كليب، وذلك بعد عودته من رحلته العلاجية من ألمانيا عام 2010.

أغنية بلدي

أغنية ريسنا

- عمرو مصطفى - علشان بطل

بعد تنحيه عن الحكم في عام 2011، بعد ثورة 25 يناير قدم عمرو مصطفى للرئيس مبارك أغنية "علشان بطل"، وتقول كلماتها: " علشان بطل من يومه سابها باحترام، مقبلش يهرب قال هموت على أرضها بلدي عزيزة ومهما كان أهلي كرام بكرا الحقيقة تبان وتظهر كلها".

رامي صبري - حقك علينا

قدم الفنان رامي صبري في أحداث ثورة 25 يناير أغنية "حقك علينا"، وأهداها للرئيس مبارك، وبعد نجاح الثورة وتنحي مبارك، غير رامي كلمات الأغنية وطرحها مرة آخري باسم "حقك علينا"، ولكن بكسر الحاء وأهداها لمصر.

- اخترناه

كما شارك مجموعة من فنانين العرب وهم (هدى عمار - أنوشكا - محمد ثروت - نادية مصطفى - سمير الإسكندرانى - لطيفة - حسن الأسمر - صفاء أبو السعود - محمد العزبى - عفاف راضى - محمد الحلو - حسن فؤاد - زينب يونس"، في تقديم أوبريت "اخترناه" في حب الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وهي من كلمات عبدالسلام أمين وألحان عمار الشريعي.

وتعتبر أشهر أغنية تم تقديمها للرئيس مبارك، وغنيت على المسرح بحضوره وحضور السيدة قرينته، وكان الأوبريت تزامنًا مع إجراء استفتاء جديد لبقاء الرئيس في السلطة ومد ولايته لفترة رئاسية رابعة