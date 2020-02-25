محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رويترز:
اعتذر مغني الأوبرا الإسباني بلاسيدو دومينجو، لنساء اتهمنه بالتحرش الجنسي عن الألم الذي سببه لهن، وقال إنه يتحمل المسؤولية كاملة، في بيان أرسل يوم الثلاثاء، لوكالة الأنباء الإسبانية أوروبا برس، ونشره رويترز.
ونقلت الوكالة عن المغني، الذي تمتد حياته الفنية لأكثر من 5 عقود قوله في البيان إنه يفهم الآن أن بعض النساء اللواتي اتهمنه كن يخشين التعبير عن مشاعرهن، إذ كن خائفات من تأثير ذلك على حياتهن المهنية.
وقال إنه حلل الاتهامات منذ بدء ظهورها في أغسطس، وإن التجربة أنضجته.
وأضافت الوكالة أن دومينجو قال: "رغم أن هذه لم تكن نيتي، فلا أحد على الإطلاق يجب أن يختبر هذا الشعور".
يذكر أن مغني الأوبرا الإسباني بلاسيدو دومينجو أنكر في البداية كل الاتهامات الموجهة ضده، ووصفها بالمغرضة والموجهة.
وانسحب المغني من عرض في أوبرا متروبوليتان في نيويورك في نوفمبر الماضي، بعد أن اتهمته عدة نساء يعملن في مجال الموسيقى الكلاسيكية بالقيام بتصرفات جنسية مشينة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الإنكار.. بلاسيدو دومينجو يعتذر للنساء المتحرش بهن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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