تراند اليوم : فنان شهير لـ"مبارك": أبكيتني ثلاث مرات

نعي الفنان صلاح عبدالله المصري الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك عقب إعلان وفاته اليوم، الثلاثاء، عن عمر 92 عاما.

ونشر صلاح خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام صورة للرئيس الأسبق حسني مبارك وعلق قائلا: "ورغم كل شيء وأي خلاف بكيتُكَ سيدي ثلاث مرات، مرةً عند إعلانك لرحيلك عن الحكم ومرةً عند إعلان الدنيا رحيلك عنها وبينهما عندما نادي القاضي باسمك فأجبت من خلف القضبان *أفندم* أسألكم الفاتحة والدعاء .. محمد حسني مبارك".

وتفاعل مع الصورة عدد من متابعيه بتعليقات ينعون فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك داعين له بالرحمة والمغفرة".