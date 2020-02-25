حدادًا على مبارك.. تأجيل حفل عمرو دياب بالتجمع الخامس

أعلنت الصفحة الرسمية للهضبة عمرو دياب، تأجيل حفله الغنائي المقام في مركز المنارة بالتجمع الخامس، وذلك على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك". تم تأجيل الحفل لـ يوم السبت الموافق 29 فبراير ، نظراً لحالة الحداد التي تعيشها البلاد بعد وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك صباح اليوم الثلاثاء. الحداد التي تعيشها البلاد بعد وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك صباح اليوم الثلاثاء. Advertisements يذكر أن دياب قد طرح ألبومه الجديد "سهران" على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بالإضافة إلى مختلف المتاجر الإليكترونية الموسيقية، ضم الألبوم 12 أغنية جديدة منهم"مهرجان، هيعيش يفتكرني، مقدرتش أنساك، زي ماانتي" بالإضافة إلى 4 أغاني تم طرحهم آواخر العام الماضي قبل ألبومه الجديد وهم "بحبه، قدام مرايتها، يوم تلات، أول يوم في البعد" الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بالإضافة إلى مختلف المتاجر الإليكترونية الموسيقية، ضم الألبوم 12 أغنية جديدة منهم"مهرجان، هيعيش يفتكرني، مقدرتش أنساك، زي ماانتي" بالإضافة إلى 4 أغاني تم طرحهم آواخر العام الماضي قبل ألبومه الجديد وهم "بحبه، قدام مرايتها، يوم تلات، أول يوم في البعد"

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