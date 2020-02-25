إلهام شاهين تنعي مبارك وترصد أهم إنجازاته

نعت النجمة إلهام شاهين، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ورصدت إلهام شاهين، أهم انجازات حسني مبارك، قائلة: الله يرحم الرئيس مبارك .. كان شخصيه وطنيه عظيمه .. حارب من أجل مصر هو و زملاؤه .. و أعادوا لنا أرضنا و عزتنا و كرامتنا .. و الحمد لله إنه عاش حتى ثبتت براءته هو و ولاده فى كل ما نسب

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إليهم .. نعتذر لك سيادة الرئيس عن كل ما تعرضت له من ظلم و عدم وفاء من البعض . . و لكن الأغلبية بالتأكيد يحبوك و يحترموك و يقدروا وطنيتك و إنجازاتك و حبك لمصر و خوفك عليها .. ولا يوجد حاكم فى الكون إتفقت عليه كل الآراء .. لكل حكم إيجابياته و سلبياته .. نشكرك على كل الإيجابيات ..و نشكرك على موقفك الشجاع المحترم أثناء أحداث 25 يناير عندما تنحيت عن الحكم للحفاظ عل سلامة المصريين .. و لم تترك مصر .. و أصريت أن تموت على أرضها .. تعلمنا منك الشجاعه و الإنتماء للوطن .. و الآن كل الكلمات لن توفيك حقك .. أتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرتك و أبناءك العزاز .. و نعزى أنفسنا أيضا .. و ندعو لك بالرحمه و أن يجعل الله مثواك الجنة بإذن الله.

يذكر ان الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك توفى صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 91، ومن المقرر أن تقام جنازة عسكرية، غدًا بعد صلاة الظهر من مسجد المشير بالتجمع الخامس.