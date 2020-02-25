إلهام شاهين تنعي مبارك وترصد أهم إنجازاته

نعت النجمة إلهام شاهين، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
ورصدت إلهام شاهين، أهم انجازات حسني مبارك، قائلة: الله يرحم الرئيس مبارك .. كان شخصيه وطنيه عظيمه .. حارب من أجل مصر هو و زملاؤه .. و أعادوا لنا أرضنا و عزتنا و كرامتنا .. و الحمد لله إنه عاش حتى ثبتت براءته هو و ولاده فى كل ما نسب
يذكر ان الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك توفى صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 91، ومن المقرر أن تقام جنازة عسكرية، غدًا بعد صلاة الظهر من مسجد المشير بالتجمع الخامس.
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