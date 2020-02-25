بكلمات مؤثرة.. راغب علامة ينعى حسني مبارك

نعى النجم راغب علامة، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر.
وأعرب راغب عن حزنه، قائلًا: التعازي الحارة لشعب مصر الحبيبةولسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة مصر بوفاة الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك رحمه الله .. كما أتقدم بأحر التعازي لعائلة وأهل الرئيس السابق .. إنا لله وإنا إليه راجعون.رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. . البقاء لله.
يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك توفى صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 91، ومن المقرر أن تقام جنازة عسكرية، غدًا بعد صلاة الظهر من مسجد المشير بالتجمع الخامس.
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