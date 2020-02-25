بكلمات مؤثرة.. راغب علامة ينعى حسني مبارك

نعى النجم راغب علامة، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر. وأعرب راغب عن حزنه، قائلًا: التعازي الحارة لشعب مصر الحبيبة ولسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة مصر بوفاة الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك رحمه الله .. كما أتقدم بأحر التعازي لعائلة وأهل الرئيس السابق .. إنا لله وإنا إليه راجعون.رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. . البقاء لله. ولسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة مصر بوفاة الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك رحمه الله .. كما أتقدم بأحر التعازي لعائلة وأهل الرئيس السابق .. إنا لله وإنا إليه راجعون.رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. . البقاء لله. Advertisements يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك توفى صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 91، ومن المقرر أن تقام جنازة عسكرية، غدًا بعد صلاة الظهر من مسجد المشير بالتجمع الخامس.

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