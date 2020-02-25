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ريمون مقار ينعي حسني مبارك ويشكر الرئيس على تكريمه

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نعى المنتج ريمون مقار، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

 

ووجه ريمون رسالة إلى القوات المسلحة والرئيس

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عبد الفتاح السيسي، قائلًا: الدولة المصرية تثبت كل يوم انها دوله مباديء و أخلاق اعلان الحداد و جنازه عسكريه يتقدمها الرئيس السيسى لاحد اهم ابطال الجيش المصرى الله يرحم الرئيس الأسبق حسنى مبارك و تحيه للقياده المصرية فى التعامل مع هذا الحدث.

 

يذكر ان الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك توفى صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 91، ومن المقرر أن تقام جنازة عسكرية، غدًا بعد صلاة الظهر من مسجد المشير بالتجمع الخامس.

 

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