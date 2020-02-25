بكلمات مؤثرة .. هاني رمزي ينعي حسني مبارك

نعى النجم هاني رمزي، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وأعرب هاني عن شدة حزنه قائلًا: البقاء لله فى رحيل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ربنا يغفر له Advertisements و يرحمه وخالص التعازى لأسرته. و يرحمه وخالص التعازى لأسرته. يذكر ان الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك توفى صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 91، ومن المقرر أن تقام جنازة عسكرية، غدًا بعد صلاة الظهر من مسجد المشير بالتجمع الخامس.

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