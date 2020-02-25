شاهد .. مواقف إنسانية من حسني مبارك مع نجوم الفن

تعددّت المواقف الإنسانية لدى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والذي وفاته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 91، ومن المقرر أن تقام جنازة عسكرية له، غدًا بعد صلاة الظهر من مسجد المشير بالتجمع الخامس.

وفي هذا التقرير سنرصد أهم المواقف الإنسانية التي جمعت حسني مبارك مع نجوم الفن:-

1- مرض النجم طلعت زكريا

علاقة خاصة جمعت الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بالنجم طلعت زكريا، وذلك بعد أن أصر مبارك على دفع تكاليف علاج طلعت حينما مر بأزمة صحية شديدة قبل سنوات، أثر مرض نادر، وتم علاجه بالفعل على نفقة الدولة، حيث سافر إلى باريس لإجراء عملية جراحية دقيقة، وعندما رجع إلى مصر، اتصل به الرئيس الأسبق مبارك ليطمئن عليه، وطلب منه الفنان طلعت زكريا بأنه يريد أن يراه، ووافق حسني مبارك على

الفور، وتم بالفعل المقابلة.

2- مرض النجم أحمد زكي

بعد نجاح فيلم أيام السادات، والتي تناول جزءًا هامًّا في حرب أكتوبر المجيد، كما تناول الفيلم فضل الضربة الجوية الأولى، والتي قام بها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قام من ناحيتها مبارك بتكريم النجم أحمد زكي وأبطال الفيلم ومؤلفه أحمد بهجت، ومخرجه محمد خان.

ثم أصر زكي على أن ينشر شكر خاص بأحد الصحف المصرية وفي الصفحة الأولى مدفوع الأجر، وبالفعل حدث ذلك.

وبعد سنوات أصيب النجم أحمد زكي بمرض سرطان الرئة، والتي تطالبت تلقيه العلاج في فرنسا، اتصل به مبارك على الفور، واطمأن عن حالته الصحية، ثم أصدر أوامره بعلاج أحمد زكي فى الخارج

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بناء على نصيحة الأطباء.

وكان زكي أصيب بمرض انسكاب بلوري، نتيجة لالتهاب رئوي حاد، وخضع للعلاج لمدة أسبوع في منزله‏,‏ ثم انتقل إلي مستشفى دار الفؤاد، وتم إنزال حوالي 5 ليترات ماء من على الرئة‏، مما جعل الأطباء يطالبون بضرورة علاجه فى أحد المراكز المتخصصة في فرنسا.

ومن جانبه أعرب الفنان أحمد زكي عن تقديره وامتنانه للرئيس مبارك علي قرار علاجه بالخارج الذي يؤكد تقدير الرئيس لدور الفن المصري‏.

وتكرر الموقف مجددًا بعد عودة أحمد زكي إلى مصر، إلا أن هذه المرة لم تسمح صحته بالسفر، فأمر الرئيس الأسبق مبارك، بأن تظل الطائرة مجهزة، في حين إذ اضطر زكي للسفر، إلا أن وفاته المنية بعد أيام.

وأعرب مبارك عن مدى حزنه الشديد على وفاة النجم أحمد زكي، كما حضر مندوب من رئاسة الجمهورية، بجانب نجليه السيد علاء مبارك، والسيد جمال مبارك، وبعض كبار المسئولين في مصر.