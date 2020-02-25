نجوم الفن ينعون حسني مبارك بكلمات مؤثرة

نعى عدد كبير من نجوم الفن، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بعد أن وفاته المنية صباح اليوم، وذلك عن عمر يناهز الـ 91، ومن المقرر أن تقام جنازة عسكرية، غدًا بعد صلاة الظهر من مسجد المشير بالتجمع الخامس.

وفي السطور التالية سنرصد أهم نجوم الفن الذين نعوا الرئيس الأسبق حسني مبارك:

نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، قائلًا انعي بصفتي نقيب المهن الموسيقية ومجلس إدارة النقابة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونحتسبه عند الله من الصالحين و داعين أن يسكنه الله واسع رحمته ونعزي شعب مصر في قائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة التي سطرت بأحرف من النور في تاريخ الوطن.

النجم محمد فؤاد: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ .. رحمة الله علي واحد من قادة حرب العزة و الكرامة .. حرب اكتوبر المجيدة .. رحمة الله علي الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية .. محمد حسني مبارك .. الله يرحمه و يغفر له و ينزله فسيح جناته.

النجمة أنغام: البقاء لله .. الرئيس الأسبق حسني مبارك في ذمة الله رحمه الله و غفر له.



النجم عمرو مصطفى: مات أبو المصريين مات البطل مات الريس ..يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّة، ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، وَادْخُلِي جَنَّتِي.

النجم حكيم: انعي بكل الحزن و الأسي الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك و للأسرة خالص العزاء و البقاء لله.

الفنانة سومة: كنت ومازلت بحبك واعتز بك رحمه الله عليك .. ربنا يرحمك ويغفر لك الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك.

الفنان حسن الرداد: ان لله وان اليه راجعون.

النجم الكبير عمرو دياب: إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص العزاء لأسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك تغمده

الله برحمته وألهمهم الصبر والسلوان.

النجمة دنيا سمير غانم: البقاء والدوام لله ربنا يرحمه يارب .. الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

النجمة لطيفة: انا لله و انا اليه راجعون حسني مبارك.

الشاعر أمير طعيمة: بلاش أي تحليلات او تنظير، الرئيس الأسبق حسني مبارك الان بين يدي الله الحكم العدل .. إدعوا له بالرحمة و المغفرة.

النجم رامي صبري: انا لله وانا اليه راجعون .. البقاء لله ، وفاة الرئيس السابق محمد حسني مبارك رحمه الله.

النجم محمد ممدوح: له ما له وعليه ما عليه، هو الآن بين يدي الله ولا يجوز عليه سوى الرحمة .. ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته.

النجمة فيفي عبده: إنا لله و إنا اليه راجعون ، انتقل الي رحمه الله صباح اليوم رئيس مصر الأسبق محمد حسني مبارك الله يرحمه و يجعل مثواه الجنة.

النجمة آمال ماهر: إنا لله وإنا إليه راجعون رحم الله الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك .. اللهم إرحمه واغفر له وثبته عند السؤال.

النجمة نيللي كريم: إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون .. انتقل إلى رحمة الله تعالى الرئيس السابق محمد حسني مبارك .. ليك كل الاحترام والتقدير.

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النجم الكبير يحيى الفخراني: وفاة الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك اليوم عن عمر يناهز الـ91 سنة بعد صراع مع المرض.

النجم محمد إمام: وداعاً الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك .. ربنا يرحمه ويرحم جميع امواتنا.

الفنانة رانيا يوسف: إنا لله وإنا إليه راجعون رحم الله الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

الفنانة مي كساب: مع السلامه يا ريس إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء والدوام لله نسألكم الفاتحه والدعاء لرئيس مصر السابق محمد حسني مبارك.

النجم الكبير محمد صبحي: إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون رحل صباح اليوم الرئيس الأسبق لمصر محمد حسني مبارك عزاؤنا لأسرته وندعو له بالرحمة والمغفرة .

الفنان أحمد جمال: البقاء و الدوام لله .. وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك .. نسأل الله له الرحمة و المغفرة و خالص التعازي لأسرته و ذويه.

النجم خالد سليم: إنّا لله وإنّا إليه راجعون‬.

النجم محمد حماقي: إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص العزاء في وفاة السيد رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق محمد حسني مبارك.

الفنانة راندا حافظ: انا لله وانا اليه راجعون ‬.. البقاء لله ، وفاة الرئيس محمد حسني مبارك رحمه الله ⁧‫ياريس‬⁩ بحبك.

الفنانة جنات: ان لله وان اليه راجعون .. وفاة الرئيس حسني مبارك.

المطرب مجد القاسم: إنا لله وإنا اليه راجعون رحمة الله عليك سيادة الرئيس حسني مبارك.

ونشرت الفنانة القديرة ماجدة الرومي صورة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

النجمة أحلام: رحم الله ⁧‫نسر مصر‬⁩ قائد القوات الجويه الرئيس السابق ⁧‫حسني مبارك‬⁩ .. اللهم ارحمه و اغفر له و اسكنه فسيح جناتك .. مصر‬⁩.

الفنان كريم محمود عبد العزيز: إنا لله وإنا إليه راجعون .. الرئيس محمد حسني مبارك ربنا يرحمك ويرحم موتانا.

المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه: رحمك الله .. تعزيتي لعائلة الفقيد ولشعب مصر والقيادة.

النجم أحمد فلوكس: انعي ببالغ الحزن والاسي وفاة الرئيس محمد حسني مبارك ..رحمة الله عليه واسكنه فسيح جناته خدم الوطن مقاتلاً وحكمه رئيساً .. أصاب وأخطأ وشاهد بعين اليقين نزع المُلك منه، هو فى دار الحق لا يستحق سوى دعاء محبيه وصمت المختلفين معه إن لم يستطيعوا أن يقولوا خيراً.. الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك فى ذمة الله .. انا لله وانا اليه راجعون.

الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما: نقدّم تعازينا القلبية في رحيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بعد فترة طويلة كان يعاني فيها من المرض والشيخوخة، طالبين له الرحمة من الله والعزاء لذويه ومحبيه.