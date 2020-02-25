ميرنا وليد - بيروت - تحدّث الفنان الفلسطيني ​يعقوب شاهين​ عن تجربته في برنامج المواهب الذي فاز فيه "​أراب ايدول​"، وذلك بمناسبة السنة الثالثة على مرور ذلك.

ونشر شاهين على صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي صورة له، وعلّق عليها قائلا: "ثلاث سنوات مضت على فوزي بلقب ارب ايدول، ايدل محبوب العرب العرب، ثلاث سنوات مضت تعلمت فيها الصمود في أصعب الظروف ثلاث سنوات مضت تعلمت فيها أن كل تلك النجاحات هي بفضل الله أولا وأنتم أحبتي الوفين الصادقين محبتي لكم جميعا والقادم أجمل إن شاء الله".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يعقوب شاهين: "تعلمت فيها الصمود في أصعب الظروف"-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.